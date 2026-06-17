Даниэль Альтмайер вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Галле
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81-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Галле, Германия, обыграв во втором круге соперника из Польши Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 103-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 7:5.
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Галле. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 16:35 МСК
103
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
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81
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
По ходу матча Хуркач подал навылет 16 раз, сделал пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из семи. Альтмайер сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем круге Альтмайер сразится с победителем матча между Теренсом Атманом и Даниилом Медведевым.
Комментарии
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