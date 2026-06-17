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Лёне Тьен — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 17 июня 2026, счёт 1:2, 2-й круг; ATP 500 Галле

Феликс Оже-Альяссим обыграл Лёнера Тьена и вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Галле
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисисит Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира категории АТР-500 в Галле, Германия, обыграл американца Лёнера Тьена, занимающего в мировом рейтинге 19-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

Галле. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 16:50 МСК
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		5 6 5
6 5 		7 7 7
         
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

По ходу матча Тьен сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх. Оже-Альяссим подал навылет 22 раза, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге турнира Оже-Альяссим сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Сетка турнира АТР-500 в Галле
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