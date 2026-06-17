Феликс Оже-Альяссим обыграл Лёнера Тьена и вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Галле
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисисит Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира категории АТР-500 в Галле, Германия, обыграл американца Лёнера Тьена, занимающего в мировом рейтинге 19-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).
Галле. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 16:50 МСК
19
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
1 : 2
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4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
По ходу матча Тьен сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх. Оже-Альяссим подал навылет 22 раза, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге турнира Оже-Альяссим сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Комментарии
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