Феликс Оже-Альяссим обыграл Лёнера Тьена и вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Галле

Четвёртая ракетка мира канадский теннисисит Феликс Оже-Альяссим во втором круге турнира категории АТР-500 в Галле, Германия, обыграл американца Лёнера Тьена, занимающего в мировом рейтинге 19-е место, и вышел в четвертьфинал. Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

По ходу матча Тьен сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из трёх. Оже-Альяссим подал навылет 22 раза, сделал одну двойную ошибку, а также реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге турнира Оже-Альяссим сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.