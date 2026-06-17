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Даяна Ястремская — Татьяна Мария, результат матча 17 июня 2026, счёт 0:2, 2-й круг; WTA 250 Ноттингем

Татьяна Мария обыграла Даяну Ястремскую во втором круге турнира WTA-250 в Ноттингеме
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177-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария во втором круге турнира WTA-250 в Ноттингеме уверенно обыграла соперницу из Украины Даяну Ястремскую, занимающую в мировом рейтинге 50-е место. Встреча спортсменок продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

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Ноттингем. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 18:45 МСК
Даяна Ястремская
50
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Татьяна Мария
117
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария

По ходу матча Ястремская ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Татьяна Мария сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Татьяна Мария сразится с победительницей встречи между Мари Боузковой и Ханной Клагмен.

Сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме
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