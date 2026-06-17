Татьяна Мария обыграла Даяну Ястремскую во втором круге турнира WTA-250 в Ноттингеме

177-я ракетка мира немецкая теннисистка Татьяна Мария во втором круге турнира WTA-250 в Ноттингеме уверенно обыграла соперницу из Украины Даяну Ястремскую, занимающую в мировом рейтинге 50-е место. Встреча спортсменок продолжалась 56 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

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По ходу матча Ястремская ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и сумела реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Татьяна Мария сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге Татьяна Мария сразится с победительницей встречи между Мари Боузковой и Ханной Клагмен.