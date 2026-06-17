Александрова не смогла выйти в 1/4 финала «пятисотника» в Берлине, проиграв Соболенко
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге «пятисотника» в Берлине уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко, являющейся лидером мирового рейтинга, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча соперниц продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 4:6, 4:6.
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Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 18:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|6
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|4
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
По ходу матча Соболенко сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Александрова подала навылет семь раз, сделала четыре двойные ошибки и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти заработанных.
В следующем круге Соболенко сразится с чешкой Николой Бартуньковой.
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