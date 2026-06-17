Медведев брал медицинский тайм-аут в первом сете матча с Атманом в Галле
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в первом сете матча второго круга «пятисотника» в Галле, Германия, с французом Теренсом Атманом брал медицинский тайм-аут при счёте 4:3 в свою пользу. Предположительно, спортсмена побеспокоило кровотечение из носа.
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Галле. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 19:45 МСК
53
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
0 : 2
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7
Даниил Медведев
Д. Медведев
Фото: Кадр из трансляции
Позднее матч продолжился победой россиянина в первой партии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Счёт личных встреч Даниила и Теренса — 1-0 в пользу россиянина. Он одержал победу в первом круге Australian Open — 2024 со счётом 5:7, 6:2, 6:4, 1:0, отказ.
В прошлом году Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP-500 в Галле, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (11-я строчка рейтинга) со счётом 3:6, 6:7 (4:7).
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