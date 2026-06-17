Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Галле
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «пятисотника» в Галле, Германия, обыграл соперника из Франции Теренса Атмана, занимающего в мировом рейтинге 53-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
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Галле. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 19:45 МСК
53
Теренс Атман
Т. Атман
Окончен
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7
Даниил Медведев
Д. Медведев
По ходу матча Атман подал навылет четыре раза, не сделал ни одной двойной ошибки и не сумел реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов. Медведев сделал три эйса, допустил две двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Медведев сразится с немцем Даниэлем Альтмайером.
Комментарии
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