Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Галле

Седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «пятисотника» в Галле, Германия, обыграл соперника из Франции Теренса Атмана, занимающего в мировом рейтинге 53-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

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По ходу матча Атман подал навылет четыре раза, не сделал ни одной двойной ошибки и не сумел реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов. Медведев сделал три эйса, допустил две двойные ошибки, а также реализовал два брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Медведев сразится с немцем Даниэлем Альтмайером.