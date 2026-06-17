Франсиско Серундоло оставил для Месси послание на камере после победы в Лондоне

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло оставил на камере послание для своего соотечественника, нападающего национальной команды по футболу Лионеля Месси после победы над американцем Дженсоном Бруксби во втором круге «пятисотника» в Лондоне. Теннисист написал на линзе объектива фамилию футболиста и рядом добавил знак бесконечности.

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Фото: Кадр из трансляции

Накануне Месси в первом для аргентинской сборной матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром оформил хет-трик. Встреча, которая прошла в США, завершилась победой Аргентины со счётом 3:0 и принесла команде три очка. Следующий матч Аргентина проведёт с Австрией.