Франсиско Серундоло оставил для Месси послание на камере после победы в Лондоне
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27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло оставил на камере послание для своего соотечественника, нападающего национальной команды по футболу Лионеля Месси после победы над американцем Дженсоном Бруксби во втором круге «пятисотника» в Лондоне. Теннисист написал на линзе объектива фамилию футболиста и рядом добавил знак бесконечности.
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Лондон (м). 2-й круг
17 июня 2026, среда. 18:40 МСК
73
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
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27
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Фото: Кадр из трансляции
Накануне Месси в первом для аргентинской сборной матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром оформил хет-трик. Встреча, которая прошла в США, завершилась победой Аргентины со счётом 3:0 и принесла команде три очка. Следующий матч Аргентина проведёт с Австрией.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17' 2:0 Месси – 60' 3:0 Месси – 76'
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