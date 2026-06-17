Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Франсиско Серундоло оставил для Месси послание на камере после победы в Лондоне

Франсиско Серундоло оставил для Месси послание на камере после победы в Лондоне
Комментарии

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло оставил на камере послание для своего соотечественника, нападающего национальной команды по футболу Лионеля Месси после победы над американцем Дженсоном Бруксби во втором круге «пятисотника» в Лондоне. Теннисист написал на линзе объектива фамилию футболиста и рядом добавил знак бесконечности.

Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Лучшие букмекеры – здесь! Что вам важнее: фрибеты или вывод средств?
Узнать!
Лондон (м). 2-й круг
17 июня 2026, среда. 18:40 МСК
Дженсон Бруксби
73
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Франсиско Серундоло
27
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Фото: Кадр из трансляции

Накануне Месси в первом для аргентинской сборной матче группового этапа чемпионата мира — 2026 с Алжиром оформил хет-трик. Встреча, которая прошла в США, завершилась победой Аргентины со счётом 3:0 и принесла команде три очка. Следующий матч Аргентина проведёт с Австрией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
Сетка турнира АТР-500 в Лондоне
Календарь чемпионата мира по футболу - 2026
Материалы по теме
Три рекорда Месси в первом же матче ЧМ-2026
Истории
Три рекорда Месси в первом же матче ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android