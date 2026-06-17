Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 17 июня

Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Результаты матчей 17 июня

Брэндон Накашима (США) — Игнасио Бусе (Перу) – 6:2, 6:2;

Алекс де Минор (Австралия) — Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 6:1;

Адриан Маннарино (Франция) — Артур Фери (Великобритания, WC) – 6:7 (7:9), 4:6;

Дженсон Бруксби (США, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 7) – 0:6, 4:6.

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.