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Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 17 июня

Турнир АТР-500, Лондон: результаты матчей 17 июня
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Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Лондоне, Великобритания, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Результаты матчей 17 июня

  • Брэндон Накашима (США) — Игнасио Бусе (Перу) – 6:2, 6:2;
  • Алекс де Минор (Австралия) — Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 6:1;
  • Адриан Маннарино (Франция) — Артур Фери (Великобритания, WC) – 6:7 (7:9), 4:6;
  • Дженсон Бруксби (США, Q) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 7) – 0:6, 4:6.

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Сетка турнира АТР-500 в Лондоне
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