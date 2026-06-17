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Елену Рыбакину поздравили с днём рождения на турнире WTA-500 в Берлине

Елену Рыбакину поздравили с днём рождения на турнире WTA-500 в Берлине
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Второй ракетке мира казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной организовали поздравление с днём рождения на турнире категории WTA-500, который проходит в Берлине. Сегодня, 17 июня, спортсменке исполнилось 27 лет. Теннисистке преподнесли букет цветов, а также небольшой набор десертов и фруктов. Видео поздравления опубликовала пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

На «пятисотнике» в Берлине Рыбакина начнёт выступление со второго круга. Она проведёт свой первый матч с филиппинкой Александрой Эалой, занимающей в рейтинге WTA 35-е место.

В текущем сезоне наиболее крупной на данный момент победой Рыбакиной является чемпионство на Australian Open.

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