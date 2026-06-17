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Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 17 июня

Турнир WTA-500, Берлин: результаты матчей 17 июня
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Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, продолжился турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого и второго кругов. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин, 2026 год. Результаты матчей 17 июня:

  • Донна Векич (Хорватия) — Александра Эала (Филиппины) — 5:7, 4:6;
  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Никола Бартунькова (Чехия) — 1:6, 4:6;
  • Джессика Пегула (США) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 6:4;
  • Паула Бадоса (Испания) — Кори Гауфф (США) — 1:6, 6:3, 6:2;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 6:4.

В прошлом году титул в Берлине завоевала Маркета Вондроушова (Чехия), обыгравшая в финале Ван Синьюй (Китай) со счётом 7:6, 4:6, 6:2.

Сетка WTA-500 в Берлине
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