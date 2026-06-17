Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 17 июня

Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Галле, Германия, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи первого и второго кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Результаты матчей 17 июня