Турнир АТР-500, Галле: результаты матчей 17 июня
Сегодня, 17 июня, на травяных кортах в Галле, Германия, продолжился турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня прошли матчи первого и второго кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.
Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Результаты матчей 17 июня
- Зизу Бергс (Бельгия) – Тейлор Фриц (США) – 6:7 (4:7), 7:5, 4:6;
- Бен Шелтон (США) — Лоренцо Сонего (Италия) – 7:5, 6:3;
- Фрэнсис Тиафо (США) — Со Симабукуро (Япония) – 6:4, 7:5;
- Лёнер Тьен (США) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (5:7);
- Хуберт Хуркач (Польша) — Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 3:6, 5:7;
- Теренс Атман (Франция) — Даниил Медведев (Россия) – 4:6, 4:6.
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