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Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 17 июня

Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 17 июня
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Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме, Великобритания, продолжился турнир серии WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

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Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Результаты матчей 17 июня:

  • Юлия Стародубцева (Украина) — Эмма Наварро (США) – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6;
  • Кэти Волынец (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания) – 5:7, 0:1 (Бузас Манейро прошла на снятии соперницы);
  • Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия) – 1:6, 2:6;
  • Талия Гибсон (Австралия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:3, 7:6 (12:10).
Сетка турнира WTA-250 в Ноттингеме
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