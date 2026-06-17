Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 17 июня
Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме, Великобритания, продолжился турнир серии WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.
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Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Результаты матчей 17 июня:
- Юлия Стародубцева (Украина) — Эмма Наварро (США) – 4:6, 7:6 (7:3), 4:6;
- Кэти Волынец (США) — Джессика Бузас Манейро (Испания) – 5:7, 0:1 (Бузас Манейро прошла на снятии соперницы);
- Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия) – 1:6, 2:6;
- Талия Гибсон (Австралия) — Чжэн Циньвэнь (Китай) – 6:3, 7:6 (12:10).
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