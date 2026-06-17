Турнир WTA-250, Ноттингем: результаты матчей 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Ноттингеме, Великобритания, продолжился турнир серии WTA-250. В рамках соревновательного дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

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Теннис. Турнир WTA-250, Ноттингем, 2026 год. Результаты матчей 17 июня: