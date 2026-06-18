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Стало известно место проведения Кубка Лэйвера — 2027

Стало известно место проведения Кубка Лэйвера — 2027
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Кубок Лэйвера — 2027 пройдёт в Лос-Анджелесе (Калифорния, США) с 24 по 26 сентября. Об этом сообщила пресс-служба турнира у себя на странице в соцсети.

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Кубок Лэйвера — мужской теннисисный турнир, который проводится между командами Европы и мира (в состав второй входят теннисисты, представляющие неевропейские страны). Традиционно он проводится спустя пару недель после окончания Открытого чемпионата США. Впервые соревнование прошло в 2017 году в Праге, его выиграла команда Европы.

В 2026 году турнир пройдёт в Лондоне с 25 по 27 сентября. Победителем турнира в 2025 году стала сборная мира, тренером которой выступил американский теннисист Андре Агасси.

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