Джокович и его дочь сняли совместный танец с победительницей «Евровидения»-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», нынешняя седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вместе со своей восьмилетней дочерью Тарой снял совместное видео с победительницей песенного конкурса «Евровидение»-2026, болгарской певицей Дарой (настоящее имя – Дарина Йотова. – Прим. «Чемпионата»). Втроём они записали танец под победную композицию исполнительницы Bangaranga.

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в оригинальной версии звучит песня Дарины Йотовой Bangaranga

Дара, выложив видео у себя на странице в соцсети, указала, что случайно встретила Джоковича и его семью во время ужина. На «Евровидении» певица набрала 516 баллов и принесла своей стране первую победу на этом конкурсе.

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде.