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Паула Бадоса эмоционально высказалась о победе над Кори Гауфф в Берлине

Паула Бадоса эмоционально высказалась о победе над Кори Гауфф в Берлине
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142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после победы над американкой Кори Гауфф во втором круге «пятисотника» в Берлине эмоционально отреагировала на результат матча.

Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 16:40 МСК
Паула Бадоса
142
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Боже мой (вытирает слёзы). Вы видите, я очень эмоциональна. Это было тяжело. В прошлом году тут получила травму, после этого не могла играть постоянно. Прошла через многое как в профессиональном, так и в личном смыслах. Видеть, как я снова могу играть на таком уровне, значит для меня очень многое. Понимаю, это всего лишь пара матчей, но для меня пока важнее, как я сегодня сыграла с Кори. Она начала невероятно хорошо, но я продолжала верить. Сегодня, думаю, увидела на корте саму себя», — сказала Бадоса в интервью на корте после матча.

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Комментарии
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