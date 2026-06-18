Паула Бадоса эмоционально высказалась о победе над Кори Гауфф в Берлине

142-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса после победы над американкой Кори Гауфф во втором круге «пятисотника» в Берлине эмоционально отреагировала на результат матча.

«Боже мой (вытирает слёзы). Вы видите, я очень эмоциональна. Это было тяжело. В прошлом году тут получила травму, после этого не могла играть постоянно. Прошла через многое как в профессиональном, так и в личном смыслах. Видеть, как я снова могу играть на таком уровне, значит для меня очень многое. Понимаю, это всего лишь пара матчей, но для меня пока важнее, как я сегодня сыграла с Кори. Она начала невероятно хорошо, но я продолжала верить. Сегодня, думаю, увидела на корте саму себя», — сказала Бадоса в интервью на корте после матча.