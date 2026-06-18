Турнир АТР-500, Галле: расписание матчей на 18 июня

Сегодня, 18 июня, на травяных кортах в Галле (Германия) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир АТР-500, Галле, 2026 год. Расписание матчей на 18 июня:

12:30. Фабиан Марожан (Венгрия) – Тейлор Фриц (США);

14:00. Бен Шелтон (США) – Итан Куинн (США);

16:30. Александр Зверев (Германия) – Янник Ханфман (Германия);

18:00. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Маттия Белуччи (Италия).

Действующим победителем турнира в Галле является казахстанец Александр Бублик, ранее уступивший Яннику Ханфману.