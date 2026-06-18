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Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 18 июня

Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 18 июня
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Сегодня, 18 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей 18 июня, мск:

13:30 — Корентен Муте (Франция) — Алехандро Давидович‑Фокина (Испания);
15:00 — Томми Пол (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
16:30 — Ринки Хидзиката (Австралия) — Иржи Легечка (Чехия);
18:00 — Хамад Меджедович (Сербия) — Уго Умбер (Франция).

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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