Турнир АТР-500, Лондон: расписание матчей 18 июня

Сегодня, 18 июня, на травяных кортах в Лондоне (Великобритания) продолжится турнир категории АТР-500. В рамках игрового дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500, Лондон, 2026 год. Расписание матчей 18 июня, мск:

13:30 — Корентен Муте (Франция) — Алехандро Давидович‑Фокина (Испания);

15:00 — Томми Пол (США) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

16:30 — Ринки Хидзиката (Австралия) — Иржи Легечка (Чехия);

18:00 — Хамад Меджедович (Сербия) — Уго Умбер (Франция).

Турнир в Лондоне проходит с 15 по 21 июня. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.