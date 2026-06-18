«Теперь хочу увидеть заголовки». Бадоса рассказала о расставании с Циципасом

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что пережила после расставания с греком Стефаносом Циципасом.

«В моей жизни было много расставаний. Я принимаю их и понимаю, что всё так, как есть, но, когда в дело вмешиваются токсичные элементы, всё становится намного сложнее, чем при обычном расставании.

Можно поддерживать хорошие отношения с бывшим, если всё было нормально, но когда это не так… мне не нужно ничего объяснять. Каждый день видно, как другой человек всё усложняет. Преодолеть токсичную атмосферу, которая меня окружала, было непросто, но теперь я снова чувствую себя сильной женщиной», — сказала Бадоса.

На выходе из пресс-рума Бадоса добавила: «Теперь хочу увидеть завтрашние заголовки: «Бадоса нападает на Циципаса». Ну, он это заслужил!»