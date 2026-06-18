Ник Кирьос и Гаэль Монфис не получили уайлд-кард в основную сетку Уимблдона в одиночке

Австралийский теннисист Ник Кирьос, а также проводящий последний в карьере сезон француз Гаэль Монфис не получили уайлд-кард в основную сетку в мужском одиночном разряде на предстоящем Уимблдоне. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте турнира.

Два ранее вакантных места заняли британские теннисисты – Гарри Венделкен и Феликс Гилл.

Накануне стало известно, что обладателями уайлд-кард турнира в Лондоне у мужчин стали Григор Димитров (Болгария), Стэн Вавринка (Швейцария), Тоби Сэмуэль (Великобритания), Джек Пиннингтон-Джонс (Великобритания), Артур Фери (Великобритания) и Джейкоб Фирнли (Великобритания).