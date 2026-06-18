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Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 18 июня

Турнир WTA-500, Берлин: расписание матчей на 18 июня
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Сегодня, 18 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин. Расписание матчей на 18 июня (время начала московское):

  • 12:00 — Линда Носкова (Чехия. 8) — Диан Парри (Франция, Q);
  • 13:30 — Элина Свитолина (Украина, 6) — Ева Лис (Германия, WC);
  • 16:30 — Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия, 7);
  • 18:30 — Александра Эала (Филиппины, WC) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.

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