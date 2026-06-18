Сегодня, 18 июня, на травяных кортах в Берлине, Германия, продолжится турнир категории WTA-500. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500, Берлин. Расписание матчей на 18 июня (время начала московское):

12:00 — Линда Носкова (Чехия. 8) — Диан Парри (Франция, Q);

13:30 — Элина Свитолина (Украина, 6) — Ева Лис (Германия, WC);

16:30 — Мэдисон Киз (США) — Каролина Мухова (Чехия, 7);

18:30 — Александра Эала (Филиппины, WC) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Турнир в Берлине проходит с 15 по 21 июня. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Маркета Вондроушова.