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«Да, девочка! Ты справилась!» Соболенко — о расставании Бадосы и Циципаса

«Да, девочка! Ты справилась!» Соболенко — о расставании Бадосы и Циципаса
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отреагировала на расставание своей подруги испанки Паулы Бадосы и грека Стефаноса Циципаса.

«Честно говоря, когда она закончила это, как бы она это ни назвала, я была той подругой, которая прислала ей голосовое сообщение, примерно на две минуты, смеясь, крича: «Да, девочка! Ты справилась!» — приводит слова Соболенко журналист Бен Ротенберг на сайте Bounces.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас расстались летом прошлого года. На пресс-конференции турнира в Берлине Бадоса рассказала, что после разрыва самым сложным было преодолеть токсичную атмосферу.

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