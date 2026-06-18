«Да, девочка! Ты справилась!» Соболенко — о расставании Бадосы и Циципаса

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отреагировала на расставание своей подруги испанки Паулы Бадосы и грека Стефаноса Циципаса.

«Честно говоря, когда она закончила это, как бы она это ни назвала, я была той подругой, которая прислала ей голосовое сообщение, примерно на две минуты, смеясь, крича: «Да, девочка! Ты справилась!» — приводит слова Соболенко журналист Бен Ротенберг на сайте Bounces.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас расстались летом прошлого года. На пресс-конференции турнира в Берлине Бадоса рассказала, что после разрыва самым сложным было преодолеть токсичную атмосферу.