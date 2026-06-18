Патрик Муратоглу назвал имена фаворитов на Уимблдоне

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу поделился мнением о фаворите на Уимблдоне.

«За последние 10 лет Джокович не проигрывал на Уимблдоне никому, кроме Алькараса или Синнера, — разве что в 2017 году, но тогда он снялся с матча по ходу игры. Это просто невероятно, правда? Алькарас снялся с турнира, а Синнер — главный фаворит Уимблдона. Я думаю, что уровень его игры сейчас заметно выше, чем у остальных. У Новака есть небольшое дополнительное преимущество: трава, вероятно, его лучшая поверхность. На траве реже бывают затяжные розыгрыши, чем на грунте, — больше возможностей завершать их раньше. И, пожалуй, теперь есть небольшое дополнительное преимущество и у Зверева — ведь он выиграл «Ролан Гаррос». Но я не думаю, что то, что произошло на «Ролан Гаррос», повлияет на результаты или уверенность Янника Синнера. Посмотрите, чего он добился с января: невероятно, сколько матчей подряд он выиграл на турнирах серии «Мастерс». Так что он — главный фаворит. Быть действующим чемпионом всегда создаёт дополнительную нагрузку, но, мне кажется, Янник уже привык к такого рода давлению. Он главный фаворит, и, на мой взгляд, у него больше всего шансов завоевать титул»., — приводит слова Муратоглу we love tennis.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Победителями Уимблдонского турнира 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) и полька Ига Швёнтек (третья ракетка мира).