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Алькарас показал, как тренируется в ходе восстановления после травмы

Алькарас показал, как тренируется в ходе восстановления после травмы
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал у себя на странице в соцсети видео, где показал, как проводит тренировку на корте в ходе восстановления после травмы. Он отрабатывает удары левой рукой, которая не была повреждена, в отличие от правой.

В текущем сезоне самой крупной победой Алькараса является чемпионство на Australian Open, где он в финале одолел Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). В апреле теннисист снялся с «пятисотника» в Барселоне. Позднее стало известно о полученной им травме запястья — на одном из мероприятий испанец появился с фиксатором на руке. Алькарас уже пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 и не выступит на предстоящем Уимблдоне.

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