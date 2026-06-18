Алькарас показал, как тренируется в ходе восстановления после травмы

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал у себя на странице в соцсети видео, где показал, как проводит тренировку на корте в ходе восстановления после травмы. Он отрабатывает удары левой рукой, которая не была повреждена, в отличие от правой.

В текущем сезоне самой крупной победой Алькараса является чемпионство на Australian Open, где он в финале одолел Новака Джоковича (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). В апреле теннисист снялся с «пятисотника» в Барселоне. Позднее стало известно о полученной им травме запястья — на одном из мероприятий испанец появился с фиксатором на руке. Алькарас уже пропустил «Ролан Гаррос» — 2026 и не выступит на предстоящем Уимблдоне.