Александр Зверев: трава — покрытие, которое я считаю самым сложным

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался об особенностях своей игры на травяном покрытии, отметив, что считает его самым сложным.

«Трава — покрытие, которое я считаю самым сложным. Без сомнения, именно на нём я добился меньше всего успехов за свою карьеру. Но я также знаю, что могу хорошо играть здесь, и уверен, что способен показывать хорошую игру на этом покрытии. Я уже обыгрывал здесь Роджера Федерера (в полуфинале Уимблдона в 2016 году. — Прим. «Чемпионата»), когда он, скажем так, был на пике своей карьеры, — так что я знаю, что тоже могу отлично выступать на траве», — приводит слова Зверева We love tennis.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Победителями Уимблдонского турнира 2025 года в одиночном разряде стали итальянец Янник Синнер (первая ракетка мира) и полька Ига Швёнтек (третья ракетка мира).