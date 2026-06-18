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Паула Бадоса — о рейтинге: возвращение на вершину — это цель, но она всё ещё далеко

Паула Бадоса — о рейтинге: возвращение на вершину — это цель, но она всё ещё далеко
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса, которая ныне занимает 140-ю строчку мирового рейтинга, рассказала может ли крупная победа над американкой Кори Гауфф в Берлине стать переломным моментом для её возвращения на вершину рейтинга.

«Возвращение на вершину — это цель, но она всё ещё далеко. Это шаг за шагом. Знаю, что уровень моей игры всегда был на месте. Уровень никогда не уходил. Дело лишь в том, чтобы сложить все кусочки вместе и оставаться сильной ментально. В последнее время я очень хорошо тренируюсь и играю против этих топ‑игроков. Всё дело в том, чтобы щёлкнуть и поверить в нужный момент, как я сделала сегодня. Если сохраню этот уровень, всё произойдёт. Именно поэтому я продолжаю возвращаться: потому что я всё ещё верю, что есть шанс быть там, где хочу», — приводит слова Бадосы Flashscore.

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