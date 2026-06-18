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Янник Синнер посетил свадьбу Армана Дюплантиса

Янник Синнер посетил свадьбу Армана Дюплантиса
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер посетил свадебную церемонию двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по прыжкам с шестом шведа Армана Дюплантиса. Кадр с Синнером, запечатлённым вместе с Дюплантисом, опубликовал пользователь соцсети с ником сorn_castille. Легкоатлет женился на модели Дезире Ингландер.

Фото: Аккаунт Corn_castille в соцсети

Синнер в этом сезоне уже установил рекорд, выиграв пять турниров категории «Мастерс» подряд (в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Риме). В матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2026 состояние здоровья итальянского теннисиста сильно ухудшилось из-за жары, вследствие чего он сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуан-Мануэлю Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.

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