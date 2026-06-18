«Есть ощущение, что он начинает приходить в себя». Маррей — о работе с Дрейпером

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о работе с соотечественником Джеком Дрейпером. Маррей будет работать с Дрейпером во время травяного сезона.

«Он тренировался и готовился. Был на корте почти каждый день в течение последних нескольких недель. Он чертовски хорош в теннисе, но, очевидно, в прошлом году у него было много проблем с различными травмами. И у меня есть ощущение, что он начинает приходить в себя. Следующий шаг — вернуться на корт для матчей и регулярно участвовать в турнирах, тем самым восстановив уверенность в себе», — приводит слова Маррея The Telegraph.