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«Есть ощущение, что он начинает приходить в себя». Маррей — о работе с Дрейпером

«Есть ощущение, что он начинает приходить в себя». Маррей — о работе с Дрейпером
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о работе с соотечественником Джеком Дрейпером. Маррей будет работать с Дрейпером во время травяного сезона.

«Он тренировался и готовился. Был на корте почти каждый день в течение последних нескольких недель. Он чертовски хорош в теннисе, но, очевидно, в прошлом году у него было много проблем с различными травмами. И у меня есть ощущение, что он начинает приходить в себя. Следующий шаг — вернуться на корт для матчей и регулярно участвовать в турнирах, тем самым восстановив уверенность в себе», — приводит слова Маррея The Telegraph.

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