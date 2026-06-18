«На тренировках с ним я был впечатлён больше, чем ожидал». Маррей — о потенциале Дрейпера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, что не планирует посещать все турниры с Джеком Дрейпером, а также высказался о потенциале соотечественника.

«Мне очень нравится Джек, и я хотел помочь ему, когда он спросил, могу ли я это сделать. Но я довольно чётко обозначил, что я могу, а что не могу. Это не то, чего я хочу делать в данный момент, и поэтому есть очень мало тренерских должностей, которые я потенциально мог бы занять.

Тот факт, что он живёт всего в 30 минутах от меня, позволяет нам проводить гораздо больше времени вместе, чем с испанским или американским игроком — это просто не сработало бы, и я бы не чувствовал, что смог бы ему по-настоящему помочь. Очень верю в его теннис. На тренировках с ним я был впечатлён больше, чем ожидал. И думал, что он действительно хорош ещё до того, как начал ему помогать. Он быстро учится. У него очень мало слабых мест в игре. Он также более разносторонний игрок, чем я, вероятно, ожидал», — приводит слова Маррея The Telegraph.