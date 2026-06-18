Соболенко ответила, часто ли думает о своей лидерской позиции в женском теннисе

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, придаёт ли значение своему статусу лидера женского мирового рейтинга.

В среду, 17 июня, Соболенко во втором круге «пятисотника» в Берлине обыграла россиянку Екатерину Александрову.

– Насколько часто вы просыпаетесь утром и думаете: «Я – первая ракетка мира. Жизнь прекрасна!»?

– Никогда. Думаю, если бы я так просыпалась, то не была бы первой на протяжении стольких недель.

– Когда-то я говорил с Роджером Федерером, и он сказал мне: «Есть первое место, а есть все остальные». Он прав?

– Не думаю, что он такое вообще говорил, – сказала Соболенко в интервью на корте после матча.