«Подготовительный этап показался мне труднее». Маррей — о сотрудничестве с Джоковичем

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал о своей вовлечённости в работу с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

Маррей был тренером Джоковича с ноября 2024 года. Они завершили сотрудничество в мае 2025 года.

«Мне не показалось странным смотреть матчи с Новаком. Подготовительный этап к матчам показался мне труднее, чем сидеть на трибуне и смотреть, наблюдать за теннисным поединком, пытаясь быть объективным. Я не настолько эмоционально вовлекался в матчи, чтобы не мог ясно мыслить. Честно говоря, мне это очень понравилось», — приводит слова Маррея The Telegraph.