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«Мой возраст помогает». Зверев — об ажиотаже после победы на «Ролан Гаррос»

«Мой возраст помогает». Зверев — об ажиотаже после победы на «Ролан Гаррос»
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал, как он справляется с эмоциями после победы на турнире «Большого шлема».

«Я думаю, мой возраст помогает мне справляться с этим ажиотажем. Мне 29 лет — я уже не в начале 20-х и не подросток, который впервые празднует такой огромный успех. Я знаю, как с этим справляться. Понимаю, что нужно продолжать работать. Знаю, что должен делать свою часть работы, чтобы оставаться на этом уровне. Если бы всё это случилось, когда мне было чуть за 20, история была бы другой. Но, думаю, я уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что нужно делать, чтобы удерживать этот уровень», — приводит слова Зверева We love tennis.

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