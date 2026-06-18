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Музетти назвал матчи, которые принесли ему наибольшее удовлетворение и разочарование

Музетти назвал матчи, которые принесли ему наибольшее удовлетворение и разочарование
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти назвал матч, который принёс ему наибольшее удовольствие, а также рассказал о самом болезненном поражении. Обе встречи итальянец провёл с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

Монте-Карло. 3-й круг
13 апреля 2023, четверг. 16:55 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
4 		7 6
         
Лоренцо Музетти
21
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Australian Open (м). 1/4 финала
28 января 2026, среда. 07:40 МСК
Лоренцо Музетти
5
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		6 1
4 		3 3
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Матч, который принёс мне наибольшее удовлетворение? Победа над Новаком Джоковичем на турнире «Мастерс» в Монте-Карло в 2023 году. В то время он был первой ракеткой мира, игроком, которым я всегда восхищался с детства. Самое болезненное поражение? Снова от Ноле, в начале этого года на Открытом чемпионате Австралии, когда я вёл в счёте 2:0 по сетам, а затем был вынужден сняться с матча из-за травмы», — приводит слова Музетти L'Officiel Italia.

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