Музетти назвал матчи, которые принесли ему наибольшее удовлетворение и разочарование

15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти назвал матч, который принёс ему наибольшее удовольствие, а также рассказал о самом болезненном поражении. Обе встречи итальянец провёл с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.

«Матч, который принёс мне наибольшее удовлетворение? Победа над Новаком Джоковичем на турнире «Мастерс» в Монте-Карло в 2023 году. В то время он был первой ракеткой мира, игроком, которым я всегда восхищался с детства. Самое болезненное поражение? Снова от Ноле, в начале этого года на Открытом чемпионате Австралии, когда я вёл в счёте 2:0 по сетам, а затем был вынужден сняться с матча из-за травмы», — приводит слова Музетти L'Officiel Italia.