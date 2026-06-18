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Музетти: всегда мечтал стать профессиональным теннисистом и постоянно работал для этого

Музетти: всегда мечтал стать профессиональным теннисистом и постоянно работал для этого
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что стать профессиональным теннисистом всегда было для него целью, а не просто мечтой.

«Я начал играть в четыре года, всегда мечтал стать профессиональным теннисистом и постоянно работал для этого. Потом, к счастью, я прошёл путь, и в 18 лет уже был профессионалом, так что сразу обрёл независимость в плане работы», — приводит слова Музетти L'Officiel Italia.

Напомним, последний на данный момент матч Музетти провёл на турнире АТР-1000 в столице Италии, где проиграл норвежцу Касперу Рууду в 1/8 финала (3:6, 1:6). На «Ролан Гаррос» — 2026 он не выступал, а также пропустит Уимблдон.

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