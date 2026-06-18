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Победа Соболенко над Александровой в Берлине стала 400-й в карьере белоруски на уровне WTA

Победа Соболенко над Александровой в Берлине стала 400-й в карьере белоруски на уровне WTA
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В среду, 17 июня, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала свою 400-ю победу на уровне тура WTA. Во втором круге «пятисотника» в Берлине она одолела россиянку Екатерину Александрову, занимающую в мировом рейтинге 19-е место. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Берлин. 2-й круг
17 июня 2026, среда. 18:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

В текущем сезоне Соболенко выиграла уже три титула: первый – на «пятисотнике» в Брисбене (Австралия), где в финале обыграла украинку Марту Костюк (6:4, 6:3). В марте она оформила «Солнечный дубль», став чемпионкой «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Майами. Также Соболенко доходила в этом году до финала Australisn Open, где уступила Елене Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).

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