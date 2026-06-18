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Музетти — о детях: ни в коем случае не хочу быть теннисистом, который заставляет их играть

Музетти — о детях: ни в коем случае не хочу быть теннисистом, который заставляет их играть
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15-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, хочет ли, чтобы его дети играли в теннис. У 24-летнего Музетти и его девушки Вероники двое сыновей: Людовико (родился в марте 2024 года) и Леандро (родился 29 ноября 2025 года).

«Нелегко в возрасте до 21 года оказаться папой и совершить такой радикальный жизненный поворот, но ради той радости, которую наши дети приносят мне и моей партнёрше, это перемена, которой мы оба очень, очень рады. Их будущее? Я ни в коем случае не хочу быть бывшим теннисистом или теннисистом, который обязательно заставляет своих детей играть, но у старшего уже есть своя маленькая ракетка, и я вижу, что ему нравится.

А какая, помимо тенниса и семьи, есть большая страсть? Кулинария. В том смысле, что я гурман и мне также нравится готовить. Меня очень хорошо приучили к этому бабушка и мама, отлично готовят. К счастью, у меня есть партнёрша, которая пока не на их уровне, но она к этому придёт. Моё коронное блюдо? Любой вид ризотто», — приводит слова Музетти L'Officiel Italia.

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