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«Все это видели». Кори Гауфф — о том, когда в последний раз плакала из-за тенниса

«Все это видели». Кори Гауфф — о том, когда в последний раз плакала из-за тенниса
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, когда последний раз прослезилась на корте.

«В последний раз теннис заставил меня плакать на US Open [против Донны Векич]. Я плакала прямо на корте — все это видели. Думаю, в тот момент я просто ощущала огромную нагрузку. Но в целом я даже рада, что так вышло: мне кажется, люди смогли увидеть, насколько уязвимой может быть профессия спортсмена. К тому же у меня сложился образ спокойной, уравновешенной и собранной девушки. И мне не нравится, когда так обо мне говорят, — это неправда. Поэтому мне нужно было немного показать другую сторону себя. Но я бы не хотела снова испытывать такие эмоции», — приводит слова Гауфф We love tennis.

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