Марион Бартоли оценила шансы Эммы Радукану на победу на Уимблдоне-2026

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли оценила шансы победительницы US Open — 2021 британки Эммы Радукану на победу на Уимблдоне-2026.

«То, как ей удалось обыграть Иву Йович, особенно в полуфинале турнира в Лондоне, показав невероятно агрессивную игру — именно ту, которая привела её к победе на Открытом чемпионате США, — невероятно воодушевило меня. Видно, что она вернулась на корт, борясь за физическую форму. Да, в финале ей немного не хватило, но добиться чего-то подобного прямо перед Уимблдоном должно быть очень обнадеживающим для неё», — приводит слова Бартоли Sky Sports.

В этом сезоне на травяных турниров Эмма Радукану выступила на «пятисоткнике» Лондоне, где дошла до финала. После этого британка снялась с соревнований в Ноттингеме.