Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Галле

Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Галле, во втором круге одолев венгра Фабиана Марожана, занимающего в мировом рейтинге 61-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

По ходу матча Марожан сделал три эйса, допустил аналогичное количество двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Фриц подал навылет 16 раз, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Фриц сразится с победителем матча между двумя своими соотечественниками — Итаном Куинном и Беном Шелтоном.