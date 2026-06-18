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Фабиан Марожан — Тейлор Фриц, результат матча 18 июня 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 500 в Галле

Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Галле
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Девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Галле, во втором круге одолев венгра Фабиана Марожана, занимающего в мировом рейтинге 61-е место. Встреча соперников продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Галле. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 12:40 МСК
Фабиан Марожан
61
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

По ходу матча Марожан сделал три эйса, допустил аналогичное количество двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. Фриц подал навылет 16 раз, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать четыре брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Фриц сразится с победителем матча между двумя своими соотечественниками — Итаном Куинном и Беном Шелтоном.

Сетка "пятисотника" в Галле
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