Надаль: я был скорее бойцом, чем просто победителем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей мотивации во время карьеры.

«Конечно, я был победителем — ведь без этого невозможно достичь того, чего я добился. Но, помимо умения побеждать, я по-настоящему умел сражаться. Я всегда находил способ адаптироваться и оставаться конкурентоспособным — даже при проблемах со здоровьем. Поэтому я говорю, что был скорее бойцом, чем просто победителем. Поражения причиняли мне боль, но если я хорошо играл, то принимал их. Хуже всего было ощущать, что я не могу бороться на должном уровне», — приводит слова Надаля Punto de break.