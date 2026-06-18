Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль: я был скорее бойцом, чем просто победителем

Надаль: я был скорее бойцом, чем просто победителем
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей мотивации во время карьеры.

«Конечно, я был победителем — ведь без этого невозможно достичь того, чего я добился. Но, помимо умения побеждать, я по-настоящему умел сражаться. Я всегда находил способ адаптироваться и оставаться конкурентоспособным — даже при проблемах со здоровьем. Поэтому я говорю, что был скорее бойцом, чем просто победителем. Поражения причиняли мне боль, но если я хорошо играл, то принимал их. Хуже всего было ощущать, что я не могу бороться на должном уровне», — приводит слова Надаля Punto de break.

Материалы по теме
Надаль: я не хочу тренировать, это требует слишком много времени
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android