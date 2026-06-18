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Клейстерс — о Радукану: у неё, кажется, новый бойфренд, она выглядит очень счастливой

Клейстерс — о Радукану: у неё, кажется, новый бойфренд, она выглядит очень счастливой
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась о прогрессе чемпионки US Open — 2021 британки Эммы Радукану после возобновления сотрудничества с Эндрю Ричардсоном.

«Я помню, что была немного удивлена, когда Эмма решила довольно скоро после US Open, если не сразу после, сменить тренера. Когда у тебя такой великолепный результат, а потом смотришь на изменение в тренерском штабе, не знаю, что там произошло, из-за чего они расстались, но видеть, что сейчас она вернулась к нему и добилась отличного результата, возможно, своего лучшего с тех пор, как на US Open, — действительно приятно наблюдать.

Есть что‑то очень ободряющее в том, чтобы иметь тот голос, который так узнаваем, который понимаешь, человек, который тебя понимает — это здорово, особенно для такой, как Эмма, для британки, учитывая, что на неё направлено много внимания и давления, когда она выходит на травяные корты.

Я видела, что появились фотографии, и у неё, кажется, новый бойфренд, она выглядит очень счастливой, наслаждается жизнью, и думаю, что это тоже важно; просто быть счастливой вне корта заставляет тебя лучше играть на корте, — так я всегда говорила», — приводит слова Клейстерс Tennis Head.

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