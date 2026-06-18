Клейстерс предположила, сыграет ли Серена Уильямс в одиночном разряде на Уимблдоне

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс рассказала, считает ли она, что 23-кратная чемпионка мэйджоров американка Серена Уильямс получит оставшийся одиночный уайлд-кард на Уимблдон-2026.

«Возможно, я даже не думала об этом как о реальной возможности. По некоторым видео, которые я видела… Одиночный разряд — это всё ещё совсем другая игра по сравнению с тем, что она делала до сих пор, и, думаю, начинать сразу с большого турнира может быть немного преждевременно.

Думаю, если она решит играть в одиночном разряде, то, вероятно, сыграет пару турниров и несколько матчей прежде, чем выйдет на большой турнир. Но никогда не знаешь, Серена — это Серена, и раз уж она когда-то играла на таком высоком уровне, я уверена, что, когда она вернётся на корт, всё встанет на свои места.

Поживём — увидим. Я бы с радостью это увидела, но думаю, что сейчас может быть чуть рановато для одиночки. Похоже, она пробует одиночные тренировки, или, по крайней мере, больше отрабатывает движения. Увидим, достанется ли ей этот уайлд‑кард или нет», — приводит слова Клейстерс Tennis Head.