Елена Рыбакина опубликовала пост по итогам дня рождения

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала у себя на странице в соцсети пост по итогам прошедшего дня рождения, который был вчера, 17 июня. Ей исполнилось 27 лет. Спортсменка показала фото с праздничным тортом на фоне подаренных букетов цветов.

Фото: Личный архив Елены Рыбакиной

В описании к фотографии теннисистка поблагодарила болельщиков за поздравления.

Сейчас Рыбакина находится в Берлине, где проходит турнир категории WTA-500. На нём спортсменка начнёт выступление со второго круга. Она проведёт свой первый матч с филиппинкой Александрой Эалой, занимающей в рейтинге WTA 35-е место.

В текущем сезоне наиболее крупной на данный момент победой Рыбакиной является чемпионство на Australian Open.