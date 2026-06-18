Роддик — о Серене Уильямс: она сможет выходить и побеждать в одиночных матчах

Обладатель титула US Open — 2003 американец Энди Роддик оценил возвращение в теннис 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 44-летней американки Серены Уильямс.

«Мы пока не знаем, как у неё обстоят дела с боковыми перемещениями, и не думаю, что спустя четыре года эта сторона игры заметно улучшится. Но, полагаю, она сможет выходить на корт и побеждать в одиночных матчах. Большую часть времени она будет удерживать свою подачу, и, думаю, ей нередко удастся брать подачу соперницы», — приводит слова Роддика Punto de break.

44-летняя американка Серена Уильямс уступила в паре с Каролиной Муховой в первом круге парного «пятисотника» в Берлине Джулиане Олмос (Мексика) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) 4:6, 4:6.