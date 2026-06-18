Элина Свитолина вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Берлине, обыграв Еву Лис
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Германии Еву Лис (80-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 13:35 МСК
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
80
Ева Лис
Е. Лис
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Свитолина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.
В четвертьфинале соревнований в Берлине соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча Александра Эала (Филиппины) — Елена Рыбакина (Казахстан).
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