Элина Свитолина вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Берлине, обыграв Еву Лис

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Германии Еву Лис (80-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Свитолина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Берлине соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча Александра Эала (Филиппины) — Елена Рыбакина (Казахстан).