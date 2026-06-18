Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Свитолина — Ева Лис: результат матча 18 июня, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Берлине

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал «пятисотника» в Берлине, обыграв Еву Лис
Комментарии

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Берлине. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Германии Еву Лис (80-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 13:35 МСК
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ева Лис
80
Германия
Ева Лис
Е. Лис

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. В её рамках Свитолина шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Лис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Берлине соперницей Элины Свитолиной станет победительница матча Александра Эала (Филиппины) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Календарь турнира в Берлине
Сетка турнира в Берлине
Материалы по теме
Паула Бадоса — о рейтинге: возвращение на вершину — это цель, но она всё ещё далеко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android