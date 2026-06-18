Стал известен список участников турнира АТР-250 в Бостаде, где сыграет Рублёв
Пресс-служба турнира категории АТР-250 в Бостаде опубликовала предварительный список участников соревнований, которые пройдут с 13 по 19 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями теннисистов, которые должны выступить на турнире в Швеции.
- Андрей Рублёв (Россия);
- Лучано Дардери (Италия);
- Алехандро Табило (Чили);
- Мариано Навоне (Аргентина);
- Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);
- Нуну Боржеш (Португалия);
- Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
- Себастьян Баэс (Аргентина);
- Адольфо Даниэль Вальехо (Аргентина);
- Йеспер де Йонг (Нидерланды);
- Мартон Фучович (Венгрия);
- Даниэль Альтмайер (Германия);
- Алексей Попырин (Австралия);
- Ян Хоински (Великобритания);
- Далибор Сврчина (Чехия);
- Патрик Кипсон (США);
- Роберто Баутиста-Агут (Испания);
- Юго Гастон (Франция);
- Григор Димитров (Болгария).
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