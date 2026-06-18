Стал известен список участников турнира АТР-250 в Бостаде, где сыграет Рублёв

Пресс-служба турнира категории АТР-250 в Бостаде опубликовала предварительный список участников соревнований, которые пройдут с 13 по 19 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями теннисистов, которые должны выступить на турнире в Швеции.