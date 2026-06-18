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Стал известен список участников турнира АТР-250 в Бостаде, где сыграет Рублёв

Стал известен список участников турнира АТР-250 в Бостаде, где сыграет Рублёв
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Пресс-служба турнира категории АТР-250 в Бостаде опубликовала предварительный список участников соревнований, которые пройдут с 13 по 19 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями теннисистов, которые должны выступить на турнире в Швеции.

  • Андрей Рублёв (Россия);
  • Лучано Дардери (Италия);
  • Алехандро Табило (Чили);
  • Мариано Навоне (Аргентина);
  • Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);
  • Нуну Боржеш (Португалия);
  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
  • Себастьян Баэс (Аргентина);
  • Адольфо Даниэль Вальехо (Аргентина);
  • Йеспер де Йонг (Нидерланды);
  • Мартон Фучович (Венгрия);
  • Даниэль Альтмайер (Германия);
  • Алексей Попырин (Австралия);
  • Ян Хоински (Великобритания);
  • Далибор Сврчина (Чехия);
  • Патрик Кипсон (США);
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания);
  • Юго Гастон (Франция);
  • Григор Димитров (Болгария).
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