«Это так волнительно». Клейстерс — о Серене и Винус Уильямс на Уимблдоне-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс высказалась об участии Серены и Винус Уильямс в парном разряде на Уимблдоне-2026.

«Это так волнительно. Здорово видеть, что все слухи, надежды многих людей, шёпоты в теннисном мире — в итоге то, ради чего, по‑моему, она пыталась вернуться.

Просто увидеть их вдвоём на корте, да ещё и на Уимблдоне, — это действительно волнительно, и я с нетерпением жду, когда они выйдут, надеюсь, на Центральный корт или Корт №1. Просто увидеть это будет по‑настоящему большим моментом для тенниса и для его поклонников», — приводит слова Клейстерс Tennis Head.