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«Она легенда». Свитолина тепло высказалась о Клейстерс после победы над Лис в Берлине

«Она легенда». Свитолина тепло высказалась о Клейстерс после победы над Лис в Берлине
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Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над немкой Евой Лис во втором круге «пятисотника» в Берлине тепло высказалась о четырёхкратной победительнице турниров «Большого шлема» бельгийке Ким Клейстерс.

Берлин. 2-й круг
18 июня 2026, четверг. 13:35 МСК
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Ева Лис
80
Германия
Ева Лис
Е. Лис

– Ким Клейстерс выиграла три турнира «Большого шлема» после того, как стала мамой, а до этого – только один. Вы с ней когда-то обменивались мыслями, идеями?
– Да нет, но знаю, что она была рада моему возвращению, давала интервью обо мне… Это было круто. Приятно иметь такое вдохновение от неё, она легенда. Выигрывать турниры «Большого шлема» после рождения ребёнка – это что-то особенное, — сказала Свитолина в интервью на корте после матча.

У Свитолиной есть дочь Скай, появившаяся на свет в 2022 году. Её отец — известный французский теннисист Гаэль Монфис.

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