«Она легенда». Свитолина тепло высказалась о Клейстерс после победы над Лис в Берлине

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над немкой Евой Лис во втором круге «пятисотника» в Берлине тепло высказалась о четырёхкратной победительнице турниров «Большого шлема» бельгийке Ким Клейстерс.
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– Ким Клейстерс выиграла три турнира «Большого шлема» после того, как стала мамой, а до этого – только один. Вы с ней когда-то обменивались мыслями, идеями?
– Да нет, но знаю, что она была рада моему возвращению, давала интервью обо мне… Это было круто. Приятно иметь такое вдохновение от неё, она легенда. Выигрывать турниры «Большого шлема» после рождения ребёнка – это что-то особенное, — сказала Свитолина в интервью на корте после матча.
У Свитолиной есть дочь Скай, появившаяся на свет в 2022 году. Её отец — известный французский теннисист Гаэль Монфис.
- 18 июня 2026
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