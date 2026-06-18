«Она легенда». Свитолина тепло высказалась о Клейстерс после победы над Лис в Берлине

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина после победы над немкой Евой Лис во втором круге «пятисотника» в Берлине тепло высказалась о четырёхкратной победительнице турниров «Большого шлема» бельгийке Ким Клейстерс.

– Ким Клейстерс выиграла три турнира «Большого шлема» после того, как стала мамой, а до этого – только один. Вы с ней когда-то обменивались мыслями, идеями?

– Да нет, но знаю, что она была рада моему возвращению, давала интервью обо мне… Это было круто. Приятно иметь такое вдохновение от неё, она легенда. Выигрывать турниры «Большого шлема» после рождения ребёнка – это что-то особенное, — сказала Свитолина в интервью на корте после матча.

У Свитолиной есть дочь Скай, появившаяся на свет в 2022 году. Её отец — известный французский теннисист Гаэль Монфис.