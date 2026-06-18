Хосе Морон объяснил, почему Синнер тренируется на харде, а не на траве

Журналист Хосе Морон объяснил, почему первая ракетка мира итальянец Янник Синнер тренируется на хардовом корте во время травяного сезона.

«После того как вчера многие увидели, как Синнер тренируется на харде, у многих возник вопрос: почему он тренируется на харде, а не на траве? Эту практику популяризировал Джокович: он практически не участвовал в турнирах перед Уимблдоном и тоже тренировался на харде. Причина очевидна: переход с грунта на траву был бы слишком резким. Поэтому некоторые игроки в первые дни тренируются на твёрдом покрытии — чтобы заново привыкнуть к постановке ног, скольжению и ритму мяча на быстрой поверхности, такой как трава. Это своего рода промежуточный этап, позволяющий не переходить сразу от нуля к ста. Так тело привыкает к более быстрому ритму мяча и к иному центру тяжести по сравнению с грунтом. Такой подход работает для некоторых спортсменов, поэтому они и выбирают эту тактику. Стоит также учитывать, что не все травяные корты одинаковы, а покрытие Всеанглийского теннисного клуба особенное; поэтому даже участие в подготовительных турнирах на такой поверхности не гарантирует, что игрок выйдет на Уимблдон с нужным ощущением игры», — написал журналист в социальной сети X.