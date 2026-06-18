Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хосе Морон объяснил, почему Синнер тренируется на харде, а не на траве

Хосе Морон объяснил, почему Синнер тренируется на харде, а не на траве
Комментарии

Журналист Хосе Морон объяснил, почему первая ракетка мира итальянец Янник Синнер тренируется на хардовом корте во время травяного сезона.

«После того как вчера многие увидели, как Синнер тренируется на харде, у многих возник вопрос: почему он тренируется на харде, а не на траве? Эту практику популяризировал Джокович: он практически не участвовал в турнирах перед Уимблдоном и тоже тренировался на харде. Причина очевидна: переход с грунта на траву был бы слишком резким. Поэтому некоторые игроки в первые дни тренируются на твёрдом покрытии — чтобы заново привыкнуть к постановке ног, скольжению и ритму мяча на быстрой поверхности, такой как трава. Это своего рода промежуточный этап, позволяющий не переходить сразу от нуля к ста. Так тело привыкает к более быстрому ритму мяча и к иному центру тяжести по сравнению с грунтом. Такой подход работает для некоторых спортсменов, поэтому они и выбирают эту тактику. Стоит также учитывать, что не все травяные корты одинаковы, а покрытие Всеанглийского теннисного клуба особенное; поэтому даже участие в подготовительных турнирах на такой поверхности не гарантирует, что игрок выйдет на Уимблдон с нужным ощущением игры», — написал журналист в социальной сети X.

Материалы по теме
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android