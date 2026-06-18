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«То, что произошло в прошлом, остаётся в прошлом». Димитров — об ожиданиях от Уимблдона

«То, что произошло в прошлом, остаётся в прошлом». Димитров — об ожиданиях от Уимблдона
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Бывшая третья ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о возвращении на Уимблдон после того, как в прошлом году он там получил серьёзную травму в матче 1/8 финала против итальянца Янника Синнера. В этом году организаторы турнира предоставили болгарину уайлд-кард.

«Честно говоря, я очень благодарен. И всё. То, что произошло в прошлом, остаётся в прошлом — я ни в коем случае не собираюсь оглядываться назад. Очень ценю, что Уимблдон дал мне это приглашение, это значит для меня очень много и является честью. Быть на Уимблдоне — уже честь, а представьте, что это происходит в основной сетке. Сейчас я здесь. Сосредоточен на том, что мне нужно делать, с большим желанием соревноваться. Вот и всё. У меня нет никаких ожиданий по поводу Уимблдона», — приводит слова Димитрова Punto de Break.

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