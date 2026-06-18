Новак Джокович опубликовал фото с женой с празднования её дня рождения

Седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал у себя на странице в соцсети фото с празднования юбилея своей жены Елены. Вчера, 17 июня, ей исполнилось 40 лет. Елена отметила день рождения в кругу семьи и друзей. Супруги запечатлены рядом с большим тортом со свечами.

Фото: Личный архив Новака Джоковича

Джокович является одним из наиболее известных и титулованных теннисистов мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (24), а также победитель 101 турнира серии ATP в одиночном разряде. На Елене Ристич Джокович женат с 2014 года. В браке у них родились двое детей — сын Стефан (2014) и дочь Тара (2017).